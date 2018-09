„Fietstocht van Jos B. niet juist beoordeeld”

De leider van het politieteam dat in 1998 de dood van Nicky Verstappen onderzocht, geeft toe dat destijds fouten zijn gemaakt. Vooral een nachtelijke fietstocht die verdachte Jos B. langs de plaats delict maakte is verkeerd beoordeeld, erkent toenmalig onderzoeksleider Math Schaepkens in een interview met het AD.

Ondanks de vreemde verklaring van B. over de fietstocht, hij zou de scoutingpost rondbrengen, ging er geen alarmbel af. Schaepkens: „We zijn er niet op aangeslagen. Onze mannen van de leesploeg bekeken alles wat relevant kon zijn, maar dringt dat allemaal door tot je hersenstam? Dat is bij B. waarschijnlijk niet gebeurd. Achteraf zeg je: dat is een zwetsverhaal, fietsen op die plek, op dat tijdstip. Dat hebben we niet juist beoordeeld”, aldus de 69-jarige Schaepkens.

Het team richtte zich op anderen, zoals de leiders van het kamp, en niet op B. „Figuren als B. noemden wij ‘de grote boze wolf’, de onbekende die kinderen weghaalt. Dat scenario lag voor ons minder voor de hand.”