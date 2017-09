Fietstest: een op vijf routes onveilig

Deelnemers aan de Nationale Fiets Telweek, een jaarlijks onderzoek naar de staat van het fietsnetwerk in Nederland, hebben ongeveer een op de vijf afgelegde fietsritten aangemerkt als onveilig. Het gaat dan om situaties zoals opgebroken wegen, slechte wegverlichting en fietsonvriendelijke straatstenen. Dat heeft een woordvoerder van het initiatief donderdag gezegd.

Tijdens de week, van 18 tot en met 24 september, fietsten ruim 15.000 deelnemers in ruim 98.000 ritten gezamenlijk 535.392 kilometer. Hun ervaringen legden ze vast in een app. De meeste kilometers (103.068) werden afgelegd in de provincie Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Brabant (87.938) en Noord-Holland (83.975). Landelijk lag de gemiddelde snelheid op 17 kilometer per uur, maar in de steden konden fietsers minder snel doortrappen. In Amsterdam en Rotterdam bedroeg de gemiddelde snelheid 13,8 kilometer.

Meer uitkomsten op het gebied van (on)veiligheid en het comfort van routes brengt de organisatie over een aantal weken naar buiten. „Deelnemers konden dit jaar in open invulvelden de motivatie achter hun bevindingen toevoegen. Die data zijn wij nu nog aan het analyseren”, aldus de woordvoerder.

De Nationale Fiets Telweek wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bedoeling ervan is dat deelnemers hun fietservaringen op deze manier rapporteren aan gemeenten en provincies, zodat die verbeteringen kunnen aanbrengen in het fietsnetwerk. Dit jaar was de derde editie. Data uit eerdere edities leverde al verbeteringen op, zoals het verbreden van fietspaden, het aanpassen van strooiroutes in de winter en het verwijderen van stoplichten voor een betere doorstroming.