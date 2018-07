„Fietsterreur Amsterdam moet aangepakt”

Fietsers in Amsterdam hebben lak aan regels en gedragen zich bot en onbehouwen. Dat moet aangepakt worden, vindt Frank Bakker (77), oud-advocaat en binnenstadbewoner. Woensdag betoogt hij dat in Den Haag in kort geding. Hij heeft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus gedagvaard. Die moet ervoor zorgen dat de politie in Amsterdam fietsregels gaat handhaven.

Bakkers ergernis groeide met de jaren. Als hij een fietser op zijn gedrag aanspreekt, krijgt hij meer dan eens te horen, al dan niet in combinatie met een opgestoken middelvinger: „U begrijpt er niets van, in Amsterdam gelden andere regels.” De handhaving schiet tekort, Bakker wil verbetering daarvan afdwingen.

Bij de rechter in Amsterdam ving hij eerder dit jaar bot. Toen had hij de burgemeester van Amsterdam gedagvaard. „De rechter heeft mij toen niet-ontvankelijk verklaard”, zegt Bakker, „omdat ik niet bij de burgemeester moest zijn maar bij de minister. Die is verantwoordelijk, volgens de rechter.”

Bakker sommeerde de minister hem vóór 1 juni te laten weten of hij gehoor zou geven aan zijn eis - het opdracht geven aan de politie fietspiraten aan te pakken. Deed hij dat niet, dan zou hij Grapperhaus dagvaarden. Hij zegt geschokt te zijn door het antwoord: handhaving van de verkeersregels door de politie valt onder de lokale overheid. Bakker: „Ik word van het kastje naar de muur gestuurd.”

Bakker ziet in dat zijn kansen de zaak te winnen beperkt zijn, maar helemaal een Don Quichot voelt hij zich ook weer niet. ,,Ik heb talloze reacties gehad van mensen die ervaringen hebben met fietsterreur. Daar zitten pittige verhalen bij, ernstiger dan je misschien op het eerste gezicht denkt.