Fietsster overlijdt na aanrijding in Sittard

Een twintigjarige fietsster uit Sittard is om het leven gekomen nadat ze is aangereden in haar woonplaats. De bestuurster is na het ongeluk doorgereden, maar de politie heeft de 43-jarige vrouw later alsnog aangehouden.

Het ongeval gebeurde rond 03.40 uur op de Straatsburglaan. Nadat de fietsster was aangereden, reed de auto ook tegen een huis en raakte nog twee wagens in dezelfde straat. Agenten troffen de zwaarbeschadigde auto aan in de Betuwestraat.

De vrouw die is aangehouden had licht letsel aan haar hoofd. Ze zit nog vast en wordt verhoord.