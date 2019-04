Een vrouw is vrijdag overleden nadat ze, fietsend op een rotonde in Valkenswaard (Noord-Brabant), was aangereden door een auto. Hulpdiensten konden niets meer voor haar doen, ze overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval dat plaatsvond op de Nieuwe Waalreseweg.

De bestuurder van de auto wordt gehoord. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.