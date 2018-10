Fietsster omgekomen door aanrijding bestelbus

Door een aanrijding met een bestelbus in de Gelderse plaats Vorden is woensdag een 85-jarige fietsster uit Ruurlo om het leven gekomen. De andere fietser is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De bestelbus reed woensdagmiddag op de N319 richting Ruurlo. De aanrijding ontstond toen de twee fietsers, die in het gezelschap waren van nog vier andere fietsers, de N319 wilde oversteken. De andere fietsers bleven ongedeerd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Daarnaar doet de politie nog onderzoek.