Fietsster (59) komt om na verkeersongeval in Oudewater

Een 59-jarige vrouw die dinsdag zwaargewond raakte door een ongeluk in Oudewater (Utrecht) is aan haar verwondingen overleden. Dat maakte de politie woensdag bekend. De fietsster werd op de Hendrik van Viandenstraat aangereden door een busje die achteruit reed om in te parkeren. De 32-jarige bestuurder van het busje merkte de vrouw, die door de botsing ten val kwam, niet op.

Het slachtoffer werd na de aanrijding naar het ziekenhuis gebracht, waar zij later overleed. De politie is op zoek naar getuigen.