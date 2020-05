Door een aanrijding met een auto is vrijdagavond in Venlo een fietsster om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur op de Eindhovenseweg in de Limburgse stad, maakte de politie bekend.

De 21-jarige Poolse vrouw werd door nog onbekende oorzaak door een auto aangereden, aldus de politie. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

In verband met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval heeft de politie de weg vrijdagavond afgesloten.