Een vijftienjarig meisje uit Woerden is maandag overleden door een verkeersongeval in Gouda. Ze fietste en kwam onder een langsrijdende bus terecht. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ze overleed ter plekke, meldde de politie. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag op de Thorbeckelaan in de Zuid-Hollandse stad.