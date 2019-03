Fietsrondje IJsselmeer? Vergeet het maar

Liefst drie jaar gaat het fietspad over de Afsluitdijk dicht. „Waardeloos”, zegt een fietser. „Niet klagen”, vindt een dorpeling.

Hardnekkige regen striemt de Afsluitdijk. Autoverkeer raast heen en weer. Fietsers? Die zijn deze onstuimige middag in maart in geen velden of wegen te bekennen. Sowieso zullen sportievelingen de ruim 30 kilometer lange Afsluitdijk de komende tijd niet per fiets kunnen bedwingen.

Rijkswaterstaat maakte deze week bekend dat het fietspad langs de Afsluitdijk vanaf 1 april drie jaar lang dicht gaat. En dat is geen grap. De afsluiting heeft te maken met versterking en verhoging van de vermaarde dijk. Fietsers die toch van Friesland naar Noord-Holland willen (of andersom) kunnen gebruik maken van een gratis bus, waar hun tweewieler ook in past.

Uitdaging

„Waardeloos”, noemt de 70-jarige Cor Snoeij uit het Friese dorp Aldeboarn (gemeente Heerenveen) via de telefoon de jarenlange afsluiting. Wekelijks trapt hij zo’n 300 kilometer weg. Hij fietst ook wel eens de Afsluitdijk op. Tot aan het tankstation op Breezanddijk, zo’n vijftien kilometer vanaf het Friese vasteland. Bij dat benzinestation drinkt hij een bak koffie en fietst hij weer terug. Snoeij is geen fan van de Afsluitdijk. „Het is een saai stuk en als je wind tegen hebt, word je niet blij.”

Voor vakantiefietsers kan het spijtig zijn dat de dijk zolang op slot gaat, zegt de fietsfanaat. „Stel dat mensen vanuit Friesland op fietsvakantie gaan naar Texel. Dan willen ze natuurlijk via de Afsluitdijk naar de veerboot in Den Helder. Die dijk is toch een uitdaging. Maar zo’n fietstrip zit er de komende jaren dus niet in.”

Ook sommige langeafstandsfietsers zullen er de smoor in hebben, denkt Snoeij. „Racefieters organiseren bijvoorbeeld een rondje IJsselmeer van een paar honderd kilometer. Daar zit dan ook de Afsluitdijk in. Daar kun je flink doortrappen: rechttoe rechtaan. Dat kan voorlopig dus niet meer.”

Koffie

Manager Marco van het tankstation op Breezanddijk vindt het „jammer” dat het fietspad drie jaar op slot gaat. „Dat duurt wel lang.” In de zomermaanden pauzeren geregeld fietsers bij zijn tankstation. Voor koffie, een broodje, of om de accu van hun elektrische fiets op te laden.

In het Friese dorpje Kornwerderzand, gelegen aan de Afsluitdijk, doen ze niet moeilijk over de afsluiting van het fietspad. Bij het verstevigen en verbreden van de dijk hoort nu eenmaal wat ongemak, zegt de 57-jarige Hans in de deuropening van zijn woning. „Klagen is zó makkelijk en goedkoop. Dat de dijk wordt aangepakt, is in ieders voordeel. We willen toch geen natte voeten?” Op zomerdagen ziet hij geregeld fieters over de Afsluitdijk zwoegen. Een enkele keer kloppen ze bij hem aan voor water. „Zijn ze een beetje dorstig na zo’n lange rit over de dijk.” Inwoners van Kornwerderzand benadrukken dat de komende jaren een extra fietspad wordt aangelegd op de Afsluitdijk. Dan kunnen fietsers ook over de Waddenzee kijken. Op het huidige fietspad ontneemt de dijk daarop het uitzicht.

Veilig wonen

Ook de 71-jarige Juliet Lampe uit Kornwerderzand maalt niet om de afsluiting van het fietspad. Renovatie van de Afsluitdijk zorgt nu eenmaal voor oponthoud. „Als de zeespiegel stijgt, willen we toch veilig wonen?”

Zelf waagt ze zich met haar elektrische fiets af en toe op de Afsluitdijk, tot Breezanddijk. Eigenlijk vindt ze de route maar saai, maar ze wil „in beweging blijven.”

De afsluiting ontsluit voor haar nieuwe mogelijkheden. „Ik kan met de gratis fietsbus de Afsluitdijk over, ga in het Robbenoordbos bij Den Oever een stukje fietsen en laat me met de bus weer afzetten in Kornwerderzand.”

De provincie Friesland is niet blij met de afsluiting van het fietspad gedurende drie jaar, stelt zegsman Gerrit Hofstra vrijdag desgevraagd. „Het besluit van Rijkswaterstaat is ons rauw op het dak gevallen. De Afsluitdijk is een toeristische trekpleister. Duizenden fietsers genieten daarvan. Je zou de dijk de Mont Ventoux van Friesland kunnen noemen.” De Mont Ventoux is onder fietsers bekende berg in het zuiden van Frankrijk.

Hofstra zegt er begrip voor te hebben dat Rijkswaterstaat tijdens de werkzaamheden aan de Afsluitdijk de veiligheid van fietsers wil waarborgen. „Rijkswaterstaat sluit het fietspad niet voor de lol af. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat bijvoorbeeld fietsers op de autoweg zouden gaan rijden.”

Toch hoopt de provincie Friesland dat Rijkswaterstaat het ,,rigoreuze” besluit nog eens tegen het licht wil houden. „Wij willen graag meedenken over creatieve oplossingen. Inzet van een fietsbus is ergens immers een lapmiddel. Mensen willen met de fíets over de Afsluitdijk. Misschien kan Rijkswaterstaat kluunplekken inrichten, zodat mensen toch voor een groot deel kunnen blijven fietsen langs de Afsluitdijk. Op die kluunplekken zou je mensen koffie kunnen aanbieden.”