Fietsfanaat brengt watertappunten in kaart

Waar kan ik onderweg mijn waterflesje gratis vullen? Racefietser Leon van Diepen vroeg zich dat een jaar geleden af tijdens een ritje op zijn tweewieler. Het idee om watertappunten in kaart te brengen, werd geboren. De teller gaat inmiddels richting de 1300.

Wie in Katwijk aan Zee op vakantie is, kan gerust met een lege fles naar het strand. De kustplaats telt tientallen watertappunten waar bidon, dopper of kruik kosteloos gevuld kunnen worden. Maar wie als toerist Zeeland verkent, doet er wijs aan voorzorgsmaatregelen te nemen. Want in de zuidwestelijkste provincie van Nederland is het slechter gesteld met het publieke wateraanbod. Amsterdammer Leon van Diepen ontdekte dat toen hij ging inventariseren waar er openbare kraantjes zijn.

Hoe gaat u te werk?

Van Diepen: „Mijn zoektocht begon op internet. Her en der vond ik wat lijstjes. Vervolgens mailde ik naar drinkwaterbedrijven. Langzaam ontstond er een overzicht. Op heel wat plekken ben ik ook gaan kijken. Uiteindelijk leidde dat tot de website drinkwaterkaart.nl. Wie onderweg is en een kraantje zoekt om zijn flesje te vullen, kan via mijn site navigeren naar het dichtstbijzijnde watertappunt. Ik krijg ook regelmatig mailtjes van mensen die aanvullingen hebben. Ik reken erop dat ik eind deze week op de 1300 zit. Daarmee verwacht ik zo’n 95 procent in kaart te hebben gebracht.”

Wat drijft u om dit te doen?

„Het is dankbaar werk, voorziet in een behoefte. Regelmatig hoor ik van fiets- en wandelgroepjes dat ze hun route er op aanpassen. Ik zie het ook als mijn bijdrage aan een beter milieu. Regelmatig hoor je in het nieuws over de plastic soep. Als fietser stoor ik me mateloos aan slingerende flesjes. Als het water tappen bij een punt normaal wordt, vermindert dat de afvalberg.

Daar komt bij dat het Nederlandse drinkwater van hoge kwaliteit is. Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde onthulde jaren geleden dat de bronwaterproducenten Sourcy en Bar-le-Duc uit dezelfde bron putten als het Utrechtse waterleidingbedrijf. De 2 euro die je al snel voor zo’n flesje neertelt, is dus weggegooid geld. Zonde ook voor het milieu, want voor dat water is een flesje nodig en het moet op transport richting klant.

Ik vind het ook belangrijk om het drinken van kraanwater te promoten. Ik heb een zoontje van zes en wil dat het voor hem normaal is. Gewoon water is vele malen gezonder dan frisdrank.”

Mailen mensen u nooit dat ze bang zijn voor legionella?

„Nee. Die angst is ook onterecht, want de meeste watertappunten worden regelmatig gecontroleerd. Bij twijfel kun je natuurlijk de kraan eerst even laten doorlopen voordat je water tapt.”

Op uw site staan ook plekken waar je kunt plassen en waar gezwommen kan worden.

„Sitebezoekers attendeerden mij erop. Het heeft allemaal met water te maken. Maar plasplaatsen en zwemwater zijn bijzaak. Ik richt mij op watertappunten.”

Vielen u zaken op bij uw speurtocht naar watertappunten?

„Elke straathoek in Amsterdam lijkt er wel een te hebben. Verder viel me op dat kunstenaars ze soms prachtig hebben bewerkt. Dat juich ik toe. Het brengt kleur aan de vaak grijze en onopvallende watertappunten.”