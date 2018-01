Fietsersbond: overal 30 in bebouwde kom

De Fietsersbond wil dat de maximumsnelheid overal binnen de bebouwde kom wordt verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Dat kan jaarlijks 100 tot 130 verkeersdoden schelen, aldus de belangenorganisatie.

In 80 procent van alle woonstraten geldt al een maximumsnelheid van 30. „Maar toch is binnen de bebouwde kom 50 nog steeds de norm. Als je de woonwijk verlaat, kom je auto’s tegen die 50 rijden. Dat is veel te hard”, zegt de bond.

Volgens de Fietsersbond is 50 kilometer per uur te gevaarlijk voor fietsers. De kans op ernstige verwondingen bij een ongeluk is volgens de organisatie bij 30 3,5 keer lager dan bij 50.

Als de snelheid wordt verlaagd, kunnen wegen worden ingericht als 30 kilometerwegen, met obstakels zoals drempels en vernauwingen, waardoor auto’s niet sneller kunnen. Dan is handhaving niet nodig, stelt de Fietsersbond.