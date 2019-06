Fietsersbond: appverbod geen wondermiddel

Een verbod op appen op de fiets zal volgens de Fietsersbond op korte termijn maar weinig bijdragen aan de verkeersveiligheid. „We kennen geen bewijs dat appen onder het fietsen leidt tot hogere ongevalscijfers.” Desondanks staat de Fietsersbond wel achter het nieuwe appverbod. „De mobiele telefoon moet namelijk zoveel mogelijk uit het verkeer verdwijnen.”

Vanaf 1 juli is het verboden om een telefoon vast te houden terwijl een voertuig wordt bestuurd. Dat geldt dus ook voor de fiets. Overtreding kan een boete opleveren van 95 euro, voor kinderen tot 16 jaar wordt dit bedrag gehalveerd.

Fietsersbond-directeur Saskia Kluit vindt het appverbod een offer dat fietsers moeten brengen om het hele verkeer veiliger te maken. „Telefoongebruik in de auto is gevaarlijker, maar het gaat om het principe. Als we jongeren leren dat de smartphone op de fiets wél mag, dan zal het nog veel lastiger zijn om dat gedrag in de auto uit te bannen, waar het écht gevaarlijk is. Het verkeer wordt veiliger als uiteindelijk helemaal niemand wordt afgeleid door zijn mobiele telefoon.”