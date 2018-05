Fietsers zwaargewond door botsing met tractor

Twee fietsers zijn woensdag in het Brabantse Boekel zwaargewond geraakt toen ze werden aangereden door een tractor. De slachtoffers zijn met hoofd- en beenletsel naar een ziekenhuis gebracht.

De aanrijding vond plaats op de Mutshoek. Hoe het kon gebeuren dat de tractor de fietsers aanreed, is nog onduidelijk. Volgens Omroep Brabant reed de tractor met een gierton met sproeiers die niet waren ingeklapt, maar de politiewoordvoerder kon daar nog niets over zeggen. De bestuurder van de tractor is volgens standaardprocedure aangehouden, meldt een politiewoordvoerder.