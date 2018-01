Op enkele plekken in het Rivierengebied zijn donderdagmorgen fietsers van de dijk gewaaid. Dat gebeurde onder andere langs de Maas bij Ammerzoden. Behalve een nat pak liepen de fietsers voor zover bekend geen verwondingen op.

Het gemeentehuis in Bronckhorst (Gelderland) is donderdagmorgen gesloten, nadat zonnepanelen van het dak waren gewaaid door de storm. Het terrein rondom het gemeentehuis is afgesloten, laat de gemeente weten.