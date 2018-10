Fietsers doodgereden in Goes, alcohol in het spel

Twee fietsers zijn zondagochtend vroeg om het leven gekomen door een aanrijding met een auto in Goes. De negentienjarige bestuurder van de auto had gedronken en zit vast. De slachtoffers zijn een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedonië die bij haar verbleef.

Het ongeval gebeurde op de kruising Van De Spiegelstraat-Kloetingseweg. Direct na het ongeval meldden getuigen zich bij de politie. Zij kregen slachtofferhulp aangeboden.

De bestuurder heeft inmiddels een verklaring afgelegd. Hij is in verzekering gesteld, wat betekent dat hij voorlopig nog vast zit. Ook is het rijbewijs van de jongeman ingenomen door de politie.