Een fietser in Rotterdam is zaterdagavond zwaargewond geraakt doordat hij op de kruising Doenkade en de Ankie Verbeek-Ohrlaan werd aangereden door een auto. De man is „levensbedreigend” gewond en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie. De automobilist is aangehouden en wordt gehoord.

De politie doet onderzoek.