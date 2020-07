Fietser zwaargewond door aanrijding, automobilist vlucht

Een fietser is zondagochtend rond 04.30 uur zwaargewond geraakt doordat hij in het Zuid-Hollandse Honselersdijk van achteren door een auto werd aangereden. Na eerste hulp door een mobiel medisch team is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De veroorzaker van het ongeluk, een 29-jarige man, reed na het ongeluk door. Hij werd even later in een zwaarbeschadigde auto aangetroffen in de buurt van de plaats van het ongeluk.

De man wordt verdacht van het veroorzaken van een ernstig ongeluk, het verlaten van de plaats van het ongeval en het rijden onder invloed van alcohol. De man zit vast en wordt gehoord. De auto is voor onderzoek in beslag genomen.