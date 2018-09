Fietser verongelukt op spoorwegovergang

Een fietser is maandagavond in de plaats ’s-Heer Hendrikskinderen (Zeeland) overleden, nadat hij op een bewaakte overweg op de Oude Rijksweg door een trein was aangereden.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie onderzoekt de toedracht.

Ook spoorbeheerder ProRail gaat de zaak onderzoeken. Een woordvoerder zei dat er geen melding was binnengekomen van een storing aan de slagbomen. Als de stroom zou zijn uitgevallen, zouden volgens hem de slagbomen vanzelf naar beneden zijn gegaan.

Tussen Goes en Middelburg rijden maandagavond geen treinen. De NS heeft op dat traject bussen ingezet.