Een verkeersongeluk in Apeldoorn heeft zaterdagnacht het leven gekost aan een 24-jarige inwoner van die stad. De man reed op de fiets en kwam op de kruising van de Oost-Veluweweg en de Laan van de Dierenriem in botsing met een auto. De fietser overleed ter plekke aan zijn verwondingen, aldus de politie. De 38-jarige bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau.