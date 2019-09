Op de snelweg A12 is zondag bij Woerden een fietser van de weg geplukt. Volgens Rijkswaterstaat was de fietser bij Nieuwerbrug op de snelweg terecht gekomen. De politie kon hem bij Woerden staande houden.

Een rijbaan op de weg in de richting van Utrecht is eventjes afgesloten geweest. Wat de fietser naar de snelweg had geleid is niet duidelijk.