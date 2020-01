Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag in het Gelderse Oldebroek gevallen door een over de weg gespannen ijzerdraad. De fiets van het slachtoffer raakte hierdoor flink beschadigd, maar „dit had natuurlijk veel erger af kunnen lopen”, aldus de politie op Facebook.

Het lange, zwarte ijzerdraad was gespannen over de Rustenburgsweg. Op een foto is te zien dat het draad aan een kant vast zat aan een markeringspaal, die ongeveer een meter hoog is.