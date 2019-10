Een 70-jarige man uit Enschede is om het leven gekomen door een ongeluk net over de grens in Duitsland. Hij stak op zijn fiets een doorgaande weg bij Gronau over en werd geschept door een auto.

De man werd na de aanrijding zwaargewond naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken.