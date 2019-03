Fietser overreden door metro na val van perron

Een 24-jarige man is in Amsterdam om het leven gekomen doordat hij werd overreden door een metro. De man kwam rond middernacht op het station Heemstedestraat ten val met zijn fiets en viel tussen het metrostel en het perron in toen de metro wegreed. Hij overleed ter plaatse.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man vrijdagavond met zijn fiets de metro had genomen. Toen hij op de Heemstedestraat uitstapte en op het perron op zijn fiets wilde wegrijden, kwam hij ten val. Op dat moment reed de metro net weg. Die stopte direct.

Aan de mensen die het ongeval zagen gebeuren, is slachtofferhulp geboden. Volgens de politiewoordvoerder gaat het om enkelen.