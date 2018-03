Een 49-jarige fietser uit Eindhoven is in de nacht van zondag op maandag aan zijn verwondingen overleden na een aanrijding met een stadsbus in Veldhoven.

Het ongeluk gebeurde zondagavond rond 21.00 uur op de kruising van de Kempenbaan en de Provincialeweg in die plaats. De fietser werd mede door de inzet van een traumaheli snelle medische hulp geboden, maar die mocht niet baten.

De inzittenden en de chauffeur van de stadsbus richting Reusel bleven ongedeerd.