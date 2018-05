Een fietser in Leeuwarden heeft vrijdagochtend een aanrijding met een vrachtwagen niet overleefd. De fietser raakte zwaargewond nadat hij op een kruising van de Engelsestraat en de Harlingerstraatweg was aangereden. Hulp mocht niet meer baten, de fietser overleed korte tijd later.

De aanrijding vond plaats iets na 07.00 uur. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.