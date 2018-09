Een aanrijding met een lijnbus is een fietser in Hoofddorp fataal geworden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde op de Van Heuven Goedhartlaan in de Noord-Hollandse plaats. Door de botsing raakte de voorruit van de bus verbrijzeld. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren.