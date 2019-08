In Linschoten is zaterdagmiddag een fietser overleden nadat hij onder een boom terecht was gekomen. Waardoor de boom omviel en wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het ongeval gebeurde aan de Haardijk in de Utrechtse plaats.

Het slachtoffer is een 58-jarige man uit Lopik, laat de politie weten. Een tweede fietser bleef ongedeerd.