Een 87-jarige fietser uit Sliedrecht is maandagmiddag in het ziekenhuis bezweken aan de verwondingen die hij kort daarvoor had opgelopen door een ongeval in zijn woonplaats. De man was in botsing gekomen met een vrachtwagen op de kruising Parallelweg en Beyerinckstraat.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.