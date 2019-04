Een 66-jarige fietser uit Bemmel is dinsdagmiddag overleden aan de verwondingen die hij kort daarvoor had op gelopen door een ongeval in Arnhem. Hij was in botsing gekomen met een auto op de kruising van de Rijkerswoerdsestraat met het RijnWaalpad.

De toedracht van het ongeval wordt onderzocht. Het RijnWaalpad is een snelle fietsverbinding tussen Arnhem en Nijmegen.