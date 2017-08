Een 35-jarige fietser is maandagavond overleden nadat hij was aangereden in Harderwijk. De politie heeft de betrokken automobilist aangehouden.

Het ongeval gebeurde ’s avonds bij een T-splitsing. De hulpdiensten brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis, waar hij kort na aankomst overleed. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. „Het onderzoek is nog niet afgerond, dus de exacte toedracht weten we nog niet”, zei een politiewoordvoerster.