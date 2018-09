Bij een aanrijding tussen een fietser en een bestelbusje in het Zeeuwse Oud-Vossemeer is de fietser om het leven gekomen. De inzittende van het busje is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Oud-Vossemeersedijk. De oorzaak van het ongeval en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend.