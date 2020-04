Een 72-jarige man uit de gemeente Lopik is vrijdag in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij eerder op de dag had opgelopen door een ongeval in Polsbroek. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De fietser kwam om 13.20 uur in botsing met een auto op de Zuidzijdseweg in het dorp en raakte zwaargewond.