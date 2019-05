Een 60-jarige fietser uit Renkum is overleden nadat hij dinsdag met zijn e-bike was gevallen in Beuningen. De man raakte ernstig gewond en overleed in de nacht van dinsdag op woensdag in het Radboudumc in Nijmegen, meldt de politie.

Bij het ongeval was ook een 53-jarige fietser uit Beuningen betrokken, maar de politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd.