Fietser overleden na ongeval ’s-Heerenhoek

Een 72-jarige fietser die dinsdag betrokken was bij een ongeval op een fietspad in ’s-Heerenhoek is vrijdag aan zijn verwondingen bezweken. Het slachtoffer kwam in botsing met een wielrenner, die met een groep in tegenovergestelde richting fietste. Dat meldt de politie zaterdag.

Het slachtoffer reed op zijn elektrische fiets over het fietspad langs de Julianaweg in het Zeeuwse plaatsje. De wielrenner (62), afkomstig uit Kapelle, was een van de laatsten in de groep. Ook hij kwam ten val. Beide mannen zijn naar een ziekenhuis gebracht. De Kapellenaar herstelt thuis van zijn opgelopen letsel.

De politie doet nog onderzoek naar het ongeval en zoekt getuigen.