Fietser overleden na aanrijding met tram

Een 79-jarige fietser is overleden nadat hij donderdagavond zwaargewond was geraakt toen hij werd aangereden door een tram in de Amsterdamse wijk De Pijp. Het ongeval gebeurde in de Ferdinand Bolstraat.

Het slachtoffer reed rond 22.00 uur op een fietspad en stak plotseling de trambaan over. Daar kwam hij in botsing met de tram. De man was ter plaatse gereanimeerd door omstanders en agenten, maar stierf alsnog aan zijn verwondingen.

De politie heeft de trambestuurder op het politiebureau gehoord. In de tram raakte niemand gewond.