Een fietser die vrijdag zwaargewond in het ziekenhuis belandde na een aanrijding met een bestelbus in Lekkerkerk, is later op de dag overleden.

Het slachtoffer, een 32-jarige Rotterdammer, was na de aanrijding in de sloot beland. De chauffeur van de bestelbus en een aantal passanten hebben hem uit het water gehaald en gereanimeerd.

In het ziekenhuis is hij evenwel alsnog overleden, aldus de politie zaterdag.