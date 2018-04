Een 72-jarige man uit IJmuiden is overleden nadat hij vrijdag op de Kromhoutstraat in die plaats in aanvaring was gekomen met een andere fietser, een twaalfjarige jongen. Het slachtoffer botste tegen de jongen op toen hij het groepje fietsers waar de jongen deel van uitmaakte, wilde passeren.

Ze kwamen allebei ten val. De jongen had bijna niets, maar de IJmuidenaar had een grote hoofdwond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden.