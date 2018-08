In het Drentse plaatsje Drijber is woensdag een man overleden nadat hij was aangereden door een auto. Dat gebeurde rond 20.00 uur aan de Berkenweg.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar dat mocht niet baten. Hij bezweek ter plekke aan zijn verwondingen.