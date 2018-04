Fietser overleden in Zuidhorn

Een 59-jarige man uit het Groningse Zuidhorn is om het leven gekomen nadat hij met zijn fiets in het water was beland. Een eveneens 59-jarige plaatsgenoot belandde in het ziekenhuis nadat hij volgens de politie in het water sprong om het slachtoffer te helpen.

De helper kwam in de problemen omdat hij niet op eigen kracht uit het water kon komen. Met hulp van omwonenden die wakker waren geworden van geroep lukte dat wel. Zijn reddingspoging was vergeefs. Politiemensen haalden de verongelukte fietser uiteindelijk uit het water; de man overleed later.