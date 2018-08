Een 72-jarige fietser is overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een aanrijding met een motor in Maastricht. De motorrijder raakte zwaargewond, meldde de politie maandag.

De fietser uit Maastricht en de motorrijder botsen zondagavond door onbekende oorzaak op elkaar op de Veliahof. Daardoor kwamen ze allebei ten val.