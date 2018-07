Fietser overleden door aanrijding met auto

In Tilburg is woensdagavond een fietser om het leven gekomen door een aanrijding met een auto. De fietser stak op de Ringbaan-Zuid bij een verkeerslicht de weg over en werd door een automobilist geschept. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar daar aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De fiets kwam door de botsing meters verderop terecht. De auto raakte zwaar beschadigd.

Een 22-jarige automobilist uit Tilburg is bij de plaats van de aanrijding aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar een politiebureau gebracht.