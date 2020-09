Een 84-jarige man uit Neerkant is donderdagmiddag overleden aan de gevolgen van een ongeval donderdagochtend in Deurne. Bij het oversteken van de Dunantweg in het Brabantse dorp zag de man op zijn elektrische fiets een auto over het hoofd, waardoor een aanrijding volgde, zei een woordvoerster van de politie.

Het ongeluk gebeurde vlak voor 11.00 uur donderdagochtend. De man werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed.