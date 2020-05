Een 65-jarige fietser uit Eijsden-Margraten is zondagochtend om het leven gekomen als gevolg van een aanrijding met een auto in Sibbe, gemeente Valkenburg aan de Geul. Het ongeluk gebeurde vlak na 08.00 uur op de Kenkersweg in het Limburgse plaatsje, de weg van Margraten naar Sibbe, liet de politie weten.

Pogingen de man te reanimeren mochten niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.