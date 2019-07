Op het spoor bij het Cromvoirtsepad in Vught is een fietser omgekomen door een ongeval met een trein. Het ongeluk gebeurde op het baanvak tussen Den Bosch en Tilburg. De bewuste spoorwegovergang is bewaakt en ligt in een bosrijk gebied net buiten Vught.

Hulpdiensten en specialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht. Het baanvak is voorlopig gestremd.