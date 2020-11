Een fietser is vrijdagmiddag in Susteren (Limburg) om het leven gekomen door een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur op de Oude Rijksweg Noord in het Limburgse dorp, maakte de politie bekend.

De fietser kwam door een aanrijding met een auto ten val. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.