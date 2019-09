In Peize (Drenthe) is donderdagochtend een fietser overleden doordat hij was aangereden door een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Drentsedijk.

Door de aanrijding raakte hij zwaar gewond. Ondanks behandeling van ambulancepersoneel bezweek hij aan zijn verwondingen.

De politie probeert de identiteit van het slachtoffer vast te stellen en bekijkt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.