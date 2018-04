Fietser omgekomen door aanrijding Eindhoven

Een 77-jarige fietser uit Geldrop is om het leven gekomen door een aanrijding in Eindhoven. Hij werd geschept door een auto. De 22-jarige bestuurder daarvan was erg verward, moest door omstanders in bedwang worden gehouden en verzette zich heel erg toen de politie hem oppakte.

Het is nog niet bekend of de automobilist onder invloed was. Het is ook nog niet bekend of het ongeluk door de verwardheid kwam, of andersom.

Het ongeluk gebeurde donderdagavond laat op de Rielsedijk, een weg tussen Eindhoven en Geldrop. De fietser werd nog gereanimeerd, er kwam een traumahelikopter om hem te helpen en hij werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, maar daar bezweek hij aan zijn verwondingen.