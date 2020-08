Fietser mishandelt boa in Alkmaar

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is woensdagmiddag in Alkmaar mishandeld door een man toen ze hem erop aansprak dat hij fietste in een voetgangersgebied. Een 45-jarige man uit Alkmaar is aangehouden, laat de politie weten.

Het incident gebeurde in de Krebbesteeg. De boa was daar in verband met eerder gemelde klachten over gedragingen van passanten. De fietser reageerde direct agressief, schold de vrouw uit en mishandelde haar vervolgens. De boa is meerdere keren in haar gezicht geschopt en geslagen. Zij heeft hier mogelijk zwaar letsel door opgelopen, aldus de politie. De man ging er vervolgens op de fiets vandoor en is later in de buurt aangehouden.