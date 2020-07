Fietser komt ten val en overlijdt in Westerbork

Een fietser is woensdag op het fietspad langs de Hoogeveenseweg in Westerbork ten val gekomen en ter plekke overleden. Hulpdiensten die waren opgeroepen, konden hem niet meer helpen.

De fietser was samen met een andere fietser waarbij ze me elkaar in aanraking kwamen, zegt een woordvoerder. Beide fietsers kwamen ten val. Een fietser was ongedeerd, maar de ander was zwaar gewond en overleed ter plekke.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook de precieze toedracht is nog niet duidelijk.